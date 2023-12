Lucchese, la ripresa fissata per il 29 dicembre

domenica, 24 dicembre 2023, 08:36

Rossoneri che dopo la vittoria contro l'Ancona sono andati in vacanza in concomitanza con le feste natalizie e la sosta del campionato. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre: a quel punto inizierà la preparazione per la prima trasferta del 2024 a Perugia.