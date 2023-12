Mister Colavitto: "Natale amaro, ma..."

Altre notizie brevi

venerdì, 22 dicembre 2023, 20:44

L'amministratore unico Ray Lo Faso fa giusto una apparizione in sala stampa per fare gli auguri: "In occasione delle festività natalizia facciamo i migliori auguri ai nostri tifosi che sono stati ancora una volta eccellenti, ma gli auguri li estendiamo ai giornalisti allo staff e ai ragazzi.

giovedì, 21 dicembre 2023, 15:19

Intervista dell'indimenticabile capitano e tecnico della Lucchese Francesco Monaco che ha allenato anche l'Ancona riportandolo in Serie B al Resto del Carlino: "È importante per entrambe le squadre, che per motivi diversi stanno viaggiando al di sotto delle aspettative.

giovedì, 21 dicembre 2023, 13:34

iornata Straordinaria per la società Futsal Lucchese, che, rappresentata da Andrea Puccetti e Damiano Morotti, ha avuto l'onore di conoscere i ragazzi dell'Associazione Progetto Scipione per far conoscere la magia del Futsal. Una connessione importante, testimoniata dall'entusiasmo presente in campo.L'obiettivo dell'Associazione Progetto Scipione è costruire un progetto di vita sostenibile...

mercoledì, 20 dicembre 2023, 16:23

Il Perugia ha scelto Alessandro Formisano come nuovo tecnico della prima squadra dopo aver esonerato Francesco Baldini a seguito della sconfitta patita a Arezzo. Formisano era l'allenatore della formazione Primavera della squadra umbra.