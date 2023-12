Mister Monaco al Resto del Carlino: "Dalla Lucchese ci si aspettava qualcosa di più, ma la semifinale è un ottimo risultato"

giovedì, 21 dicembre 2023, 15:19

Intervista dell'indimenticabile capitano e tecnico della Lucchese Francesco Monaco che ha allenato anche l'Ancona riportandolo in Serie B al Resto del Carlino: "È importante per entrambe le squadre, che per motivi diversi stanno viaggiando al di sotto delle aspettative. La Lucchese ha rinnovato molto l’organico e probabilmente ci si aspettava qualcosa in più, ma la semifinale di Coppa Italia è intanto un ottimo risultato. L’Ancona invece ha cambiato allenatore, ci vuole un po’ di tempo, anche se Colavitto conosce bene la piazza: sono convinto che a gennaio verrà fatto qualche innesto per rinforzare la squadra, in modo tale da poter raggiungere i playoff. Non sarà facile, ma secondo me è ancora possibile".