Pallone d'oro della Serie C: nessun rossonero in finale

Altre notizie brevi

lunedì, 18 dicembre 2023, 22:27

Nel posticipo valido per la diciottesima di andata, l'Arezzo ha battuto per 2-0 il Perugia, con gli umbri che hanno finito la gara in nove a causa di due espulsioni.

domenica, 17 dicembre 2023, 22:38

Si sono concluse tutte le gare previste oggi e valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 17 dicembre 2023, 18:04

Ultimo fine settimana prima della sosta natalizia letteralmente disastroso per le formazioni professionistiche rossonere: gli Under 17 vengono sconfitti a Chiavari per 3-1 dall'Entella e sono ora al terzultimo posto. Nel recupero valido per la quinta di andata contro l'Albinoleffe gli Under 16 Nazionali vengono travolti in casa con un...

sabato, 16 dicembre 2023, 22:34

Si sono concluse le tre gare valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri e disputate di sabato. Ecco i risultati: