Qui Perugia: è mister Formisano il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 dicembre 2023, 12:19

A causa della momentanea interdizione all'uso del Palasport di Via delle Tagliate in forza di un'ordinanza emanata dal Comune di Lucca, la partita di giovedi 21 dicembre delle ore 20:30 è rimandata al giorno 24 gennaio 2024 alle ore 20:30 sempre al Palasport.

mercoledì, 20 dicembre 2023, 08:17

L'ultima di andata nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e sabato prossimi. Ecco le gare in programma:

martedì, 19 dicembre 2023, 22:26

Nel recupero valido per la quattordicesima di andata la Juventus B si è imposta per 1-0 a Chiavari contro l'Entella.

martedì, 19 dicembre 2023, 17:07

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno comminando anche 500 euro di multa a Patrizio Ianni, preparatore atletico rossonero per "avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.