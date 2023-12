Recuperi, il Pescara travolge il Pontedera

Altre notizie brevi

lunedì, 4 dicembre 2023, 20:33

Il rossonero Francesco Benassai è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata sabato scorso a Arezzo e dunque dovrà saltare la gara di recupero di mercoledì contro la Juventus B.

lunedì, 4 dicembre 2023, 14:17

La Lega Pro ha ufficializzato la data del quarto di finale di Coppa Italia di Serie C tra Avellino e Lucchese: si giocherà mercoledì 13 dicembre alle ore 18,30 in gara unica al Partenio. Come noto, i quarti di finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta.

lunedì, 4 dicembre 2023, 08:54

Lucchese-Juventus B, in programma mercoledì prossimo per il recupero della ottava giornata, sarà diretta da Simone Gavini della sezione AIA di Aprilia. Gavini sarà coadiuvato da Mattia Morotti di Bologna e da Carlo Farina di Brescia. Quarto uomo, Matteo Canci di Carrara.

domenica, 3 dicembre 2023, 22:36

Si sono concluse tutte e quattro le gare valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: