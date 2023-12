Rizzo Pinna: "Una vittoria che da morale. Sui consigli di Gorgone..."

mercoledì, 6 dicembre 2023, 20:16

Andrea Rizzo Pinna è uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione travagliata della Lucchese. Dopo 16 partite, il classe 1999 ha totalizzato 7 reti e 1 assist. Momento d'oro per il numero 7, il quale nelle ultime tre gare disputate dai rossoneri tra campionato e Coppa è andato a segno. Nel post partita, Rizzo Pinna ha commentato i tre punti ottenuti contro la Juventus B: "Dopo la beffa di Arezzo era importante vincere. Veniamo da un momento non semplice. Sono contento del periodo che sto attraversando ma c'è da sottolineare che il merito è della squadra, capace nel mettermi a mio agio per esprimermi al meglio. Mister Gorgone mi chiede di essere continuo e di stare attaccato alla partita per tutti i 90 minuti. Devo continuare a seguire i consigli del mister".