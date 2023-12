Settore giovanile, nuova disfatta per gli Under 15 Nazionali: sette gol dalla Pro Vercelli

domenica, 3 dicembre 2023, 17:15

Due sconfitte e una vittoria nel settore giovanile professionistico rossonero. Perdono gli Under 17 Nazionali a Vercelli per 1-0 e ora sono a due punti dall'ultimo posto. Vincono invece gli Under 16 Nazionali che superano per 3-2 l'Alessandria e si installano al quarto posto in solitaria in classifica. Continua il calvario della formazione degli Under 15 Nazionali che perde per 7-0 a Vercelli contro i piemontesi e che rimane ultimissima in classifica con un solo punto realizzato.