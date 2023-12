Tiritiello, stop per lesione muscolare: ecco il risultato degli esami

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 dicembre 2023, 08:17

Le prossime due "incursioni" di MammaLucca40, la mostra di vignette di Alessandro Sesti allestita a palazzo Ducale, hanno come argomento lo sport e come protagonisti noti giornalisti e attenti osservatori della realtà lucchese. Il primo appuntamento è per oggi, mercoledì 27 dicembre, alle 17:30 nei locali dell'Antica Armeria per parlare...

martedì, 26 dicembre 2023, 14:08

Girone di andata amaro per i rossoneri, nessuno dei quali figura nella Top11 del girone B per la prima parte di campionato stilata da www.tuttoc.com. Un po' di Lucchese solo nel girone C, dove sono stati inseriti gli ex Marco Bellich tra i difensori e l'ex tecnico rossonero Guido Pagliuca.

domenica, 24 dicembre 2023, 08:36

Rossoneri che dopo la vittoria contro l'Ancona sono andati in vacanza in concomitanza con le feste natalizie e la sosta del campionato. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre: a quel punto inizierà la preparazione per la prima trasferta del 2024 a Perugia.

sabato, 23 dicembre 2023, 22:39

Si sono concluse tutte le gare valide odierne valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: