Ultima di andata, i risultati del sabato: Entella e Spal rialzano la testa

Altre notizie brevi

domenica, 24 dicembre 2023, 08:36

Rossoneri che dopo la vittoria contro l'Ancona sono andati in vacanza in concomitanza con le feste natalizie e la sosta del campionato. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 29 dicembre: a quel punto inizierà la preparazione per la prima trasferta del 2024 a Perugia.

venerdì, 22 dicembre 2023, 22:36

Si sono concluse tutte e quattro le gare valide per l'ultima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati

venerdì, 22 dicembre 2023, 20:45

Mister Colavitto è particolarmente amareggiato a fine gara: "Dobbiamo cambiare registro, al netto del fatto che il guardalinee non dà il gol e l'arbitro sì, ma al di là degli errori che ci stanno, certo c'era un fallo di mano anche di Tumbarello, ma dovevamo fare di più.

venerdì, 22 dicembre 2023, 20:44

L'amministratore unico Ray Lo Faso fa giusto una apparizione in sala stampa per fare gli auguri: "In occasione delle festività natalizia facciamo i migliori auguri ai nostri tifosi che sono stati ancora una volta eccellenti, ma gli auguri li estendiamo ai giornalisti allo staff e ai ragazzi.