Ultima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

martedì, 19 dicembre 2023, 22:26

Nel recupero valido per la quattordicesima di andata la Juventus B si è imposta per 1-0 a Chiavari contro l'Entella.

martedì, 19 dicembre 2023, 17:07

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno comminando anche 500 euro di multa a Patrizio Ianni, preparatore atletico rossonero per "avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

martedì, 19 dicembre 2023, 13:03

Lucchese-Ancona, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Alfredo Iannello della sezione AIA di Ancona. Ianello sarà coadiuvato da Daniele Sbardella di Belluno e da Doriana Isidora Lo Calio di Seregno. Quarto uomo, Riccardo Dasso di Genova. Iannello è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 18 dicembre 2023, 22:27

Nel posticipo valido per la diciottesima di andata, l'Arezzo ha battuto per 2-0 il Perugia, con gli umbri che hanno finito la gara in nove a causa di due espulsioni.