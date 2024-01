La Serie C torna sull'album della Panini

lunedì, 8 gennaio 2024, 16:13

Sulla collezione “Calciatori Panini” 2023/24, istituzione nel mondo sportivo che coinvolge ogni anno milioni di appassionati, tornano tutte le foto delle squadre della Serie C. "Le sessanta squadre partecipanti al campionato ed i numerosissimi tifosi, che rappresentano la fetta più importante del panorama calcistico nostrano – si legge in una nota della Lega Pro – hanno ricevuto un meritato riconoscimento dalla celebre collezione di figurine. Il ritorno della figurina ritraente l’intera squadra posizionata, come da tradizione, accanto al logo del club, è motivo d’orgoglio per tutta la Lega Pro che continua il proprio percorso di crescita in termini di visibilità e prestigio".