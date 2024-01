Mister Pesaresi: "Sconfitta pesante ma andiamo avanti"

sabato, 20 gennaio 2024, 20:58

Emanuele Pesaresi, tecnico in seconda della Recanatese, analizza la sconfitta al Porta Elisa:"Abbiamo cercato di raddrizzare la gara, la sconfitta pesante ma andiamo avanti per la nostra strada. Peccato per l'occasione del primo tempo sullo 0-0. Come si esce da questo momento? Con il lavoro e con la fiducia: non eravamo fenomeni e non siamo scarsi ora"