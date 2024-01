Msiter Barillari: "Ci prendiamo tre punti importanti"

domenica, 14 gennaio 2024, 22:53

Mister Barillari è al settimo cielo, anche se la classifica ancora non fa stare tranquilli il Sestri Levante: "Secondo me potevamo fare meglio nel primo quarto d'ora ci siamo fatti schiacciare troppo, certo mi porto a casa tre punti pesanti. La chiave di volta? L'ingresso di Guadagni con noi a cinque abbiamo trovato la quadratura, poi trovare il pari su palla inattiva. La Lucchese? Dopo le prime giornate per me era una delle più forti, l'ho vista anche con il Pescara, certo che il campo di gioco non consente di giocare a pallone e la Lucchese ne è penalizzata".