Perugia-Lucchese, arbitra Mirabella di Napoli

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:24

Riparte il girone di ritorno proprio con l'inizio del 2024. Ecco il quadro delle gare in programma nel girone dei rossoneri tra sabato e domenica prossimi:

lunedì, 1 gennaio 2024, 16:16

Il terzino classe 1995 Niccolò Fazzi, attualmente svincolato, ha trovato l'accordo per allenarsi per una quindicina di giorni con la Lucchese, in attesa degli sviluppi di mercato, una occasione per vederlo da vicino per mister Gorgone e il suo staff.

giovedì, 28 dicembre 2023, 18:18

Si preannuncia uno stop di qualche settimana per Andrea Tiritiello. A seguito degli esami di questa mattina, è stata riscontrata una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra.

mercoledì, 27 dicembre 2023, 08:17

Le prossime due "incursioni" di MammaLucca40, la mostra di vignette di Alessandro Sesti allestita a palazzo Ducale, hanno come argomento lo sport e come protagonisti noti giornalisti e attenti osservatori della realtà lucchese. Il primo appuntamento è per oggi, mercoledì 27 dicembre, alle 17:30 nei locali dell'Antica Armeria per parlare...