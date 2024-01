Prima di ritorno, i risultati degli anticipi del sabato: vince l'Arezzo

Altre notizie brevi

sabato, 6 gennaio 2024, 14:44

Alla vigilia di Perugia-Lucchese ha parlato anche il tecnico dei grifoni Alessandro Formisano che, come riporta www.calcigrifo.it si è soffermato sulla gara contro i rossoneri e sui nuovi arrivi: "In questi giorni abbiamo lavorato alla grande l’innesto di Sylla ha dato una scintilla allo spogliatoio.

mercoledì, 3 gennaio 2024, 16:24

Riparte il girone di ritorno proprio con l'inizio del 2024. Ecco il quadro delle gare in programma nel girone dei rossoneri tra sabato e domenica prossimi:

martedì, 2 gennaio 2024, 16:58

Perugia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Domenico Mirabella della sezione AIA di Napoli. Mirabella sarà coadiuvato da Santino Spina di Palermo e da Andrea Maria Masciale di Molfetta. Quarto uomo, Mario Perri di Roma1.

lunedì, 1 gennaio 2024, 16:16

Il terzino classe 1995 Niccolò Fazzi, attualmente svincolato, ha trovato l'accordo per allenarsi per una quindicina di giorni con la Lucchese, in attesa degli sviluppi di mercato, una occasione per vederlo da vicino per mister Gorgone e il suo staff.