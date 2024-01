Quarta di ritorno, i risultati della domenica: la Torres affonda a Carrara

Altre notizie brevi

domenica, 28 gennaio 2024, 15:59

Con il turno di riposo che ha interessato gli Under 17 e 15 Nazionali, tutti gli occhi tra le squadra professionistiche rossonere erano puntati sugli Under 16 di scena a Novara che hanno colto un pari per 0-0 contro la penultima in classifica. Lucchese che rimane al quarto posto.

sabato, 27 gennaio 2024, 20:25

Si sono conclusi tutti e tre gli anticipi validi per la quarta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 27 gennaio 2024, 18:58

Alla vigilia della gara con i rossoneri, come riporta Gubbio Fans il trainer umbro Piero Braglia ha parlato anche della Lucchese: "La squadra si è allenata bene. Sappiamo però che affrontiamo una squadra come la Lucchese che ha cambiato modulo (3-4-3 o 3-4-2-1) e che ha qualità: Gucher fa il...

venerdì, 26 gennaio 2024, 17:23

Robert Gucher e Philip Yeboah dovranno saltare il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia: i cartelli gialli rimediati nella gara di andata hanno provocato, essendo in diffida, un turno di squalifica. Nel Padova mancherà per il solito motivo Marco Perrotta.