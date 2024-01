Qui Perugia, mister Formisano: "Possiamo fare una grande prestazione"

sabato, 6 gennaio 2024, 14:44

Alla vigilia di Perugia-Lucchese ha parlato anche il tecnico dei grifoni Alessandro Formisano che, come riporta www.calcigrifo.it si è soffermato sulla gara contro i rossoneri e sui nuovi arrivi: "In questi giorni abbiamo lavorato alla grande l’innesto di Sylla ha dato una scintilla allo spogliatoio. È un ragazzo di valore, che ha voglia di emergere. Ci potrà dare una grande mano ed è già pronto, non si è mai fermato. Poche ore sono bastate per inserirlo, è un prospetto che era già stato seguito, siamo stati convinti e determinati nel puntare su questo ragazzo, a prescindere dalla contingenza del momento. Ha voglia di spaccare il campo. La Lucchese? È un’ottima squadra, allenata da un ottimo allenatore. Ci siamo già affrontati in Primavera, è una squadra dinamica e aggressiva. Ma il nostro obiettivo è allenare noi stessi, le nostre paure, i nostri fantasmi. Se siamo in grado di affrontare noi stessi e superare i nostri limiti possiamo fare una grande prestazione”.