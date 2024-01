Recupero di campionato, il Gubbio supera la Recanatese

Altre notizie brevi

giovedì, 11 gennaio 2024, 07:55

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà in tre giorni diversi: sabato, domenica e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 10 gennaio 2024, 22:12

Niccolò Romero non è più un calciatore della Lucchese: l'attaccante si è svincolato questo pomeriggio dalla società rossonera, il suo approdo, con tutta probabilit. sarà il Campobasso in Serie D.

martedì, 9 gennaio 2024, 17:35

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Giorgio Tumbarello che dunque salterà la gara con il Sestri Levante. Tumbarello, che era in diffida, è stato ammonito a Perugia. Da segnalare che Giuseppe Guadagni, con il cartellino giallo rimediato, è entrato in diffida.

martedì, 9 gennaio 2024, 16:08

Lucchese-Sestri Levante, in programma domenica prossima, sarà diretta da Aleksander Djurdjevic della sezione AIA di Trieste. Djurdjevic sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Nidaa Hader di Ravenna. Quarto uomo, Diego Castelli di Ascoli.