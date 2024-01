Rizzo Pinna: "Sono contentissimo"

sabato, 20 gennaio 2024, 20:54

Doppietta e vittoria: Andrea Rizzo Pinna sempre più protagonista della Lucchese: "Sono contentissimo, è merito del mister e della squadra che mi consentono di mettere in mostra le mie qualità. Il rinnovo? Se ne occupa il mio procuratore, lavoro per migliorare le mie prestazioni. Oggi siamo stati bravi a buttarla dentro e a stare attenti sui pericoli difendendoci in maniera equilibrata. Sono tre punti fondamentali, ora ci aspetta la Coppa dobbiamo continuare così. Il Padova? Squadra impegnativa come le altre che abbiamo incontrato: dobbiamo metterci il massimo, seguire il mister e andare avanti".