Seconda di ritorno, i risultati della domenica: cade la Torres

Altre notizie brevi

domenica, 14 gennaio 2024, 22:53

Mister Barillari è al settimo cielo, anche se la classifica ancora non fa stare tranquilli il Sestri Levante: "Secondo me potevamo fare meglio nel primo quarto d'ora ci siamo fatti schiacciare troppo, certo mi porto a casa tre punti pesanti.

domenica, 14 gennaio 2024, 17:03

Una vittoria e due pari per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: la vittoria è quella fuori casa per 2-0 degli Under 17 Nazionali che vanno a vincere contro il Renate e sono ora al quartultimo posto.

sabato, 13 gennaio 2024, 18:05

Nell'anticipo valido per la seconda di ritorno tra Pontedera e Fermana largo successo dei padroni di casa che battono la squadra marchigiana per 4-0 e consolidano la loro posizione nella parte alta della classifica.

sabato, 13 gennaio 2024, 12:29

Niccolò Fortini, che con la Lucchese ha mosso i primi passi da calciatore e che ora gioca nella Fiorentina, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 guidata da mister Franceschini per l'amichevole contro la Spagna che si giocherà a Madrid lunedì prossimo.