Seconda di ritorno, nell'anticipo il Pontedera abbatte la Fermana

Altre notizie brevi

sabato, 13 gennaio 2024, 12:29

Niccolò Fortini, che con la Lucchese ha mosso i primi passi da calciatore e che ora gioca nella Fiorentina, è stato convocato dalla Nazionale Under 18 guidata da mister Franceschini per l'amichevole contro la Spagna che si giocherà a Madrid lunedì prossimo.

venerdì, 12 gennaio 2024, 08:12

Riparte Integrity Tour, il progetto a firma Lega Pro e Sportradar per contrastare le pratiche di Match fixing. Esponenti degli enti promotori e dell’Associazione Italiana Calciatori faranno visita ai club dei tre gironi della Serie C NOW per introdurre temi fondamentali ed improcrastinabili per la salvaguardia del sistema calcio e,...

giovedì, 11 gennaio 2024, 07:55

Seconda di ritorno che nel girone dei rossoneri si svolgerà in tre giorni diversi: sabato, domenica e lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 10 gennaio 2024, 22:28

Il recupero valido per la diciottesima di andata tra Gubbio e Recanatese si è concluso con il risultato di 3-1 per la squadra umbra.