Settore giovanile, bilancio settimanale ancora una volta negativo

domenica, 21 gennaio 2024, 16:31

Due sconfitte e un pari, sono il magro bilancio delle formazioni professionistiche rossonere in questo fine settimana. A venire battuti sono prima di tutto gli Under 17 Nazionali che perdono 1-0 a Olbia e in classifica sono al terz'ultimo posto a un passo dalla coda. Sconfitta anche per gli Under 16 Nazionali che perdono in casa 2-0 contro la Carrarese, ma restano quarti. Bel pari per 1-1 per gli Under 15 Nazionali, che restano però in penultima posizione.