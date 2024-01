Settore giovanile, gli Under 16 pareggiano a Novara

domenica, 28 gennaio 2024, 15:59

Con il turno di riposo che ha interessato gli Under 17 e 15 Nazionali, tutti gli occhi tra le squadra professionistiche rossonere erano puntati sugli Under 16 di scena a Novara che hanno colto un pari per 0-0 contro la penultima in classifica. Lucchese che rimane al quarto posto.