Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta alla ripresa

domenica, 7 gennaio 2024, 20:16

Con la Primavera e gli Under 16 Nazionali che riprenderanno la prossima settimana, le attenzioni del primo turno del 2024 erano concentrare sugli Under 17 Nazionali e sugli Under 15 Nazionali. I primi hanno perso seccamente contro la Giana Erminio per 3-1 sul proprio terreno e ora sono terzultimi in classifica. Bella vittoria casalinga invece per gli Under 15 che in casa battono la Giana Erminio per 2-0 e lasciano l'ultimo posto in classifica.