Settore giovanile, una vittoria e due pari

domenica, 14 gennaio 2024, 17:03

Una vittoria e due pari per le formazioni giovanili professionistiche rossonere: la vittoria è quella fuori casa per 2-0 degli Under 17 Nazionali che vanno a vincere contro il Renate e sono ora al quartultimo posto. Pari scoppiettante per gli Under 16 Nazionali che fanno 2-2 in casa con la capolista Entella e superano la Pro Vercelli al quarto posto in classifica. Buon pari anche per 1-1 degli Under 15 Nazionali in casa del Renate, un punto che permettere di lasciare l'ultima posizione in classifica.