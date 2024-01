Terza di ritorno, gli anticipi del sabato: il Cesena travolge il Pontedera

Altre notizie brevi

sabato, 20 gennaio 2024, 20:58

Emanuele Pesaresi, tecnico in seconda della Recanatese, analizza la sconfitta al Porta Elisa:"Abbiamo cercato di raddrizzare la gara, la sconfitta pesante ma andiamo avanti per la nostra strada. Peccato per l'occasione del primo tempo sullo 0-0.

sabato, 20 gennaio 2024, 20:54

Doppietta e vittoria: Andrea Rizzo Pinna sempre più protagonista della Lucchese: "Sono contentissimo, è merito del mister e della squadra che mi consentono di mettere in mostra le mie qualità. Il rinnovo? Se ne occupa il mio procuratore, lavoro per migliorare le mie prestazioni.

giovedì, 18 gennaio 2024, 08:53

Terza di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e domenica. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 17 gennaio 2024, 13:54

Clamorosa decisione a Carrara dove la società apuana ha esonerato Alessandro Dal Canto dopo la sconfitta interna patita contro l'Arezzo: al suo posto arriva Antonio Calabro.