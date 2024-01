Terza di ritorno, i risultati della domenica: la Torres vince il derby

Altre notizie brevi

lunedì, 22 gennaio 2024, 08:22

La semifinale di Coppa Italia tra Lucchese e Padova in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Dario Madonia della sezione AIA di Palermo. Madonia sarà coadiuvato da Davide Santarossa di Pordenone e da Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto uomo, Dario Di Francesco di Ostia Lido.

domenica, 21 gennaio 2024, 16:31

Due sconfitte e un pari, sono il magro bilancio delle formazioni professionistiche rossonere in questo fine settimana. A venire battuti sono prima di tutto gli Under 17 Nazionali che perdono 1-0 a Olbia e in classifica sono al terz'ultimo posto a un passo dalla coda.

sabato, 20 gennaio 2024, 20:58

Emanuele Pesaresi, tecnico in seconda della Recanatese, analizza la sconfitta al Porta Elisa:"Abbiamo cercato di raddrizzare la gara, la sconfitta pesante ma andiamo avanti per la nostra strada. Peccato per l'occasione del primo tempo sullo 0-0.

sabato, 20 gennaio 2024, 20:54

Doppietta e vittoria: Andrea Rizzo Pinna sempre più protagonista della Lucchese: "Sono contentissimo, è merito del mister e della squadra che mi consentono di mettere in mostra le mie qualità. Il rinnovo? Se ne occupa il mio procuratore, lavoro per migliorare le mie prestazioni.