Anche il rossonero D'Antona nei convocati della Rappresentativa di Serie C Under 17

lunedì, 5 febbraio 2024, 15:00

Ritorno in campo per la Rappresentativa di Serie C U17. Il gruppo diretto dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, reduce dalla vittoria contro i pari età della Fiorentina al Viola Park, si radunerà il 7 febbraio 2024 alle 12:30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di una gara amichevole a ranghi contrapposti. Sono 38 i giovani selezionati dal CT che prenderanno dapprima parte alla riunione tecnica e successivamente al test in famiglia con fischio d’inizio previsto per le ore 13:30. e tra essi figura anche il rossonero Carmelo D’Antona.