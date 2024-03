Decima di ritorno, i risultati degli anticipi del venerdì: Cesena rullo compressore

Altre notizie brevi

venerdì, 1 marzo 2024, 11:52

Con l'ammonizione rimediata nella gara di ritorno con il Padova nella semifinale di Coppa Italia, il rossonero Ettore Quirini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo.

giovedì, 29 febbraio 2024, 07:54

Decima di ritorno che nel girone dei rossoneri verrà disputata ancora una volta come uno spezzatino con gare divise in tre giorni diversi. Ecco il quadro completo degli incontri:

mercoledì, 28 febbraio 2024, 22:24

La finale di Coppa Italia sarà Padova-Catania. Gli etnei hanno battuto per 2-0 il Rimini con un gol per tempo, esattamente come i veneti contro la Lucchese.

mercoledì, 28 febbraio 2024, 21:12

Mister Torrente è molto soddisfatto della prestazione e ovviamente della finale raggiunta dal suo Padova: "Prestazione ottima tranne nel finale dove abbiano concesso agli avversari la possibilità di fare gol, ma la squadra è in crescita, peccato per il finale ma bravo Zanellati a neutralizzare le occasioni della Lucchese.