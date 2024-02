Decima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 febbraio 2024, 22:24

La finale di Coppa Italia sarà Padova-Catania. Gli etnei hanno battuto per 2-0 il Rimini con un gol per tempo, esattamente come i veneti contro la Lucchese.

mercoledì, 28 febbraio 2024, 21:12

Mister Torrente è molto soddisfatto della prestazione e ovviamente della finale raggiunta dal suo Padova: "Prestazione ottima tranne nel finale dove abbiano concesso agli avversari la possibilità di fare gol, ma la squadra è in crescita, peccato per il finale ma bravo Zanellati a neutralizzare le occasioni della Lucchese.

mercoledì, 28 febbraio 2024, 09:01

Mister Vincenzo Torrente alla vigila di Padova-Lucchese ha rilasciato, come riporta il sito ufficiale della società veneta, le sue dichiarazioni: “Dobbiamo fare una grande prestazione, servono due gol per andare in finale. È una squadra forte, ma noi teniamo tanto alla Coppa.

martedì, 27 febbraio 2024, 13:39

Lucchese-Rimini, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Alfredo Iannello della sezione AIA di Messina. Iannello sarà coadiuvato da Diego Peloso di Nichelino e da Giovanni Boato di Padova. Quarto uomo, Alessandro Dallagra di Rovigo.