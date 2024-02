Lucchese, conclusa la prima fase del progetto E-Sports

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

Si conclude oggi, venerdì 23 febbraio, la prima parte delle selezioni per il progetto E-Sport della Lucchese 1905. Da lunedì 26 febbraio inizierà la seconda parte delle selezioni, i ragazzi che si sono candidati verranno chiamati per disputare un mini torneo dove si sfideranno per decretare chi saranno i quattro player ufficiali che verranno scelti dalla società Rossonera per rappresentare la squadra in tutti i tornei ufficiali organizzati da Lega Pro e non solo. Il progetto verrà realizzato in partnership con lo sponsor Fosber che ha subito sposato in pieno l’iniziativa, con l’obiettivo comune di avvicinare le nuove generazioni allo stadio e ai colori rossoneri.