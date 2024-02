Lega Pro, sì al Var per play off e play out

mercoledì, 21 febbraio 2024, 17:17

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea di Lega Pro convocata in via straordinaria per l’elezione suppletiva di un nuovo consigliere federale e in via ordinaria per discutere del progetto giovani e del VAR. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del presidente di Lega Pro Matteo Marani che ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti in un anno di nuova governance. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è stato eletto nuovo consigliere federale con 28 voti favorevoli, 18 i voti per il presidente Andreoletti dell’Albinoleffe, due le schede nulle.È stata accolta con larghissimo favore la proposta di utilizzo del VAR nelle fasi Play Off e Play Out della Serie C 2023/2024.