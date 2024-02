Mister Torrente: "Prestazione ottima tranne che nel finale, ma bravo Zanellati"

mercoledì, 28 febbraio 2024, 21:12

Mister Torrente è molto soddisfatto della prestazione e ovviamente della finale raggiunta dal suo Padova: "Prestazione ottima tranne nel finale dove abbiano concesso agli avversari la possibilità di fare gol, ma la squadra è in crescita, peccato per il finale ma bravo Zanellati a neutralizzare le occasioni della Lucchese. Si fa trovare sempre pronto, è un ragazzo di qualità: ho 24 potenziali titolari, poi devo fare delle scelte. Abbiamo messo un minutaggio e la grande soddisfazione di essere arrivati in finale: complimenti ai ragazzi. Abbiamo gestito bene i momenti della partita e bisogna saper gestire le varie fasi, stiamo crescendo sotto questo profilo. A livello corale siamo in crescita. La Lucchese? Preferisco non parlare degli avversari. Chi troveremo in finale? A questo punto è lo stesso".