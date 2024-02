Nona di ritorno, i risultati del venerdì: la Torres espugna Pontedera

Altre notizie brevi

venerdì, 23 febbraio 2024, 16:37

Si fa sempre più dura la contestazione della curva del Pescara contro il presidente del club abruzzese Sebastiani: con una nota i tifosi hanno informato che si ritroveranno domani alle 14,30 fuori dalla Curva Nord, ma diserteranno il primo tempo e nella ripresa - quanto gli ultras entreranno sugli spalti...

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

Si conclude oggi, venerdì 23 febbraio, la prima parte delle selezioni per il progetto E-Sport della Lucchese 1905. Da lunedì 26 febbraio inizierà la seconda parte delle selezioni, i ragazzi che si sono candidati verranno chiamati per disputare un mini torneo dove si sfideranno per decretare chi saranno i quattro...

giovedì, 22 febbraio 2024, 15:42

Zdenek Zeman non è più ufficialmente l'allenatore del Pescara: il tecnico ha salutato la squadra e ha presentato le proprie dimissioni a causa dei recenti problemi di salute. Il club abruzzese comunica di aver affidato la guida tecnica a mister Giovanni Bucaro, coadiuvato dall’allenatore in seconda Diego Labricciosa.

mercoledì, 21 febbraio 2024, 17:17

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea di Lega Pro convocata in via straordinaria per l’elezione suppletiva di un nuovo consigliere federale e in via ordinaria per discutere del progetto giovani e del VAR. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del presidente di Lega Pro Matteo...