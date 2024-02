Pescara-Lucchese, arbitra Cappai di Cagliari

martedì, 20 febbraio 2024, 15:46

Pescara-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Enrico Cappai della sezione AIA di Cagliari. Cappai sarà coadiuvato da Davide Merciari di Rimini e da Andrea Cecchi di Roma1. Quarto uomo, Alessandro Colelli di Ostia Lido. Cappai ha un precedente con i rossoneri: si tratta della vittoria per 1-0 sul campo del Sestri Levante in questo campionato.