Primavera, nuova preoccupante sconfitta casalinga

Altre notizie brevi

lunedì, 19 febbraio 2024, 22:39

Si sono conclusi i due posticipi validi per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 18 febbraio 2024, 23:05

In attesa dei posticipi del lunedì, si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'ottava di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 18 febbraio 2024, 19:33

Tre gare, due vittorie e un pari: ecco il bilancio delle tre formazioni degli Under Nazionali rossonere. Gli Under 17 vincono 3-1 in casa con la Pro Patria e agguantano la Torres al quart'ultimo posto. Blitz degli Under 16 Nazionali che vincono 2-0 a Mantova e restano saldamente al quarto posto.

sabato, 17 febbraio 2024, 17:58

Sarà il Torino il prossimo avversario della Lucchese di mister Di Stefano impegnata nel Torneo di Viareggio: l'ottavo di finale si giocherà martedì 20 febbraio alle ore 15 sul campo del centro sportivo Biagioli di Empoli.