Qui Ferrara: esonerato mister Colucci, torna Di Carlo

Altre notizie brevi

lunedì, 5 febbraio 2024, 15:46

La sconfitta di Pescara è costata la panchina all'allenatore del Pineto, prossimo avversario dei rossoneri, Daniele Amaolo e all’allenatore in seconda degli abruzzesi Domenico D’Eugenio.

lunedì, 5 febbraio 2024, 15:00

Ritorno in campo per la Rappresentativa di Serie C U17. Il gruppo diretto dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni, reduce dalla vittoria contro i pari età della Fiorentina al Viola Park, si radunerà il 7 febbraio 2024 alle 12:30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista di una gara...

domenica, 4 febbraio 2024, 20:56

La sconfitta di Lucca potrebbe essere decisiva per la panchina di mister Colucci che a fine gara, come nessun tesserato della Spal, si è presentato nella sala stampa del Porta Elisa.

domenica, 4 febbraio 2024, 20:22

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la quinta di ritorno nel girone B. Ecco i risultati: