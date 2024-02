Qui Pescara, si dimette Zeman, squadra a Bucaro

Altre notizie brevi

giovedì, 22 febbraio 2024, 18:37

Si conclude oggi, venerdì 23 febbraio, la prima parte delle selezioni per il progetto E-Sport della Lucchese 1905. Da lunedì 26 febbraio inizierà la seconda parte delle selezioni, i ragazzi che si sono candidati verranno chiamati per disputare un mini torneo dove si sfideranno per decretare chi saranno i quattro...

mercoledì, 21 febbraio 2024, 17:17

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea di Lega Pro convocata in via straordinaria per l’elezione suppletiva di un nuovo consigliere federale e in via ordinaria per discutere del progetto giovani e del VAR. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del presidente di Lega Pro Matteo...

mercoledì, 21 febbraio 2024, 08:01

Nona di ritorno che nel girone dei rossoneri prenderà ancora una volta la forma di un vero e proprio spezzatino, con gare spalmate in tre giorni dal venerdì alla domenica. Ecco il programma completo:

martedì, 20 febbraio 2024, 17:50

Il cartellino giallo rimediato domenica scorsa è valso una giornata di squalifica al capitano rossonero Andrea Tiritiello che salterà dunque la trasferta di Pescara.