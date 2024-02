Qui Pineto: mister Beni è il nuovo allenatoe

Altre notizie brevi

giovedì, 8 febbraio 2024, 08:49

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e domenica prossimi. Ecco il programma delle gare:

mercoledì, 7 febbraio 2024, 21:59

I giovani rossoneri Carmelo D'Antona e Manuel Moschella sono stati protagonisti dell'amichevole a ranghi contrapposti della Rappresentativa di Serie C Under 17. I ragazzi selezionati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni si sono affrontati in una partita terminata con il risultato di 4-0 in favore della formazione in maglia azzurra, con...

mercoledì, 7 febbraio 2024, 08:06

Il rossonero Andrea Rizzo Pinna è stato inserito ancora una volta nella Top11 dei migliori del girone da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "A volte pare un po' assentarsi ma in realtà è sempre pronto a colpire. Fa le prove generali di testa, poi la decide a modo suo".

martedì, 6 febbraio 2024, 16:20

Il giudice sportivo ha fermato per un turno il rossonero Robert Gucher che era stato ammonito domenica scorsa e che era in diffida, mentre il neo arrivato Francesco Disanto entra in diffida cumulando il giallo rimediato domenica con quelli raccolti con la maglia dell'Entella.