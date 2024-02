Quinta di ritorno, i risultati odierni: la Torres perde in casa

Altre notizie brevi

domenica, 4 febbraio 2024, 20:56

La sconfitta di Lucca potrebbe essere decisiva per la panchina di mister Colucci che a fine gara, come nessun tesserato della Spal, si è presentato nella sala stampa del Porta Elisa.

domenica, 4 febbraio 2024, 16:45

Fine settimana altalenante per le formazioni giovanili professionistiche rossonere. La Lucchese degli Under 17 Nazionali fa 0-0 in casa contro la Carrarese e rimane al terzultimo posto proprio davanti ai marmiferi. Vittoria per 2-1 per gli Under 16 Nazionali che battono sul proprio terreno la Pro Patria e consolidano il...

sabato, 3 febbraio 2024, 22:39

Si sono concluse le gare odierne valide per la quinta di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 2 febbraio 2024, 22:34

Nell'anticipo valido per la quinta di ritorno, il Gubbio ha superato fuori casa per 3-1 la Vis Pesaro e si porta momentaneamente al quarto posto in classifica.