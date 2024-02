Settore giovanile, fine settimana ricco di soddisfazioni

domenica, 18 febbraio 2024, 19:33

Tre gare, due vittorie e un pari: ecco il bilancio delle tre formazioni degli Under Nazionali rossonere. Gli Under 17 vincono 3-1 in casa con la Pro Patria e agguantano la Torres al quart'ultimo posto. Blitz degli Under 16 Nazionali che vincono 2-0 a Mantova e restano saldamente al quarto posto. Pareggio casalingo invece per gli Under 15 Nazionali che fanno 1-1 con la Pro Patria e restano ultimi in classifica.