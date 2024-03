Coppa Italia, la finale di andata va al Padova

martedì, 19 marzo 2024, 22:02

La finale di andata della Coppa Italia è terminata con la vittoria del Padova che ha battuto sul proprio terreno il Catania per 2-1. Doppio vantaggio nel primo tempo dei veneti (che in semifinale avevano eliminato proprio la Lucchese) con gli etnei che hanno riaperto i giochi nella ripresa, in vista della gara di ritorno.