Espeche: "La Lucchese? Bella a vedersi ma le manca forse l'anima"

mercoledì, 6 marzo 2024, 23:25

Al termine della sfida tra Pontedera e Lucchese, è intervenuto in sala stampa anche l'ex di turno Marcos Espeche: "Nel primo tempo abbiamo lasciato tanta libertà alla Lucchese di esprimersi, lasciando loro tanta libertà. Nella seconda frazione, siamo cresciuti anche grazie ai giocatori che sono entrati che hanno dato dinamismo e concretezza alla squadra. Rimane il rammarico per non aver vinto. La Lucchese? Mi è sembrata a squadra bella a vedersi ma poco concreta, gioca bene ma forse le manca l'anima".