Lucchese-Cesena, arbitra Centi di Terni

Altre notizie brevi

martedì, 19 marzo 2024, 22:02

La finale di andata della Coppa Italia è terminata con la vittoria del Padova che ha battuto sul proprio terreno il Catania per 2-1. Doppio vantaggio nel primo tempo dei veneti (che in semifinale avevano eliminato proprio la Lucchese) con gli etnei che hanno riaperto i giochi nella ripresa, in...

martedì, 19 marzo 2024, 16:32

Roberto Ibukun Ogunseye del Cesena è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà il match contro i rossoneri di domenica prossima.

lunedì, 18 marzo 2024, 15:19

Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del Pescara dopo le dimissioni di Giovanni Bucaro: lo ha annunciato la stessa società abrzzese.

domenica, 17 marzo 2024, 22:35

Si sono concluse le gare domenicali valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossonero. Ecco i risultati: