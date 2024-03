Quattordicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 21 marzo 2024, 15:11

Dopo gli incidenti registrati nella gara di andata della finale di Coppa Italia tra Padova e Catania, il giudice sportivo ha disposto che la gara di ritorno del 2 aprile si disputi a porte chiuse.

martedì, 19 marzo 2024, 22:02

La finale di andata della Coppa Italia è terminata con la vittoria del Padova che ha battuto sul proprio terreno il Catania per 2-1. Doppio vantaggio nel primo tempo dei veneti (che in semifinale avevano eliminato proprio la Lucchese) con gli etnei che hanno riaperto i giochi nella ripresa, in...

martedì, 19 marzo 2024, 16:32

La Rappresentativa di Lega Pro Under 17 si è radunata in vista dell’impegno contro i pari età della Roma. Tra i giovani calciatori di Serie C selezionati dal CT Daniele Arrigoni, anche il rossonero Manuel Moschella.

martedì, 19 marzo 2024, 16:32

Roberto Ibukun Ogunseye del Cesena è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà il match contro i rossoneri di domenica prossima.