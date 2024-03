Qui Pescara, mister Cascione è il nuovo allenatore

Altre notizie brevi

domenica, 17 marzo 2024, 22:35

Si sono concluse le gare domenicali valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossonero. Ecco i risultati:

domenica, 17 marzo 2024, 17:39

Fine settimana sostanzialmente positivo per le tre formazioni Under Nazionali della Lucchese. Gli Under 17 battono per 1-0 la Torres in casa scavalcandola e portandosi in quartultima posizione. Bella vittoria anche per glI Under 16 che superano in casa per 3-2 la Pro Vercelli riportandosi al quarto posto.

sabato, 16 marzo 2024, 22:18

Si sono concluse le due gare odierne e valide per la tredicesima di ritorno. Ecco i risultati:

sabato, 16 marzo 2024, 17:07

La pesante sconfitta per 5-1 patita dal Pescara a Rimini è costata la panchina a Giovanni Bucaro che ha rassegnato le dimissioni, dimissioni accettate dal club abruzzese.