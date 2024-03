Rappresentativa Under 17 di Serie C: c'è anche il rossonero Moschella

martedì, 19 marzo 2024, 16:32

La Rappresentativa di Lega Pro Under 17 si è radunata in vista dell’impegno contro i pari età della Roma. Tra i giovani calciatori di Serie C selezionati dal CT Daniele Arrigoni, anche il rossonero Manuel Moschella.