Settore giovanile, due vittorie e una sconfitta

domenica, 17 marzo 2024, 17:39

Fine settimana sostanzialmente positivo per le tre formazioni Under Nazionali della Lucchese. Gli Under 17 battono per 1-0 la Torres in casa scavalcandola e portandosi in quartultima posizione. Bella vittoria anche per glI Under 16 che superano in casa per 3-2 la Pro Vercelli riportandosi al quarto posto. Nuova sconfitta invece per gli Under 15 che perdono 2-0 sul proprio terreno contro la Torres e restano tristemente all'ultimo posto.