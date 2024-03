Settore giovanile, ancora un fine settimana a secco

domenica, 24 marzo 2024, 17:13

Due partite delle squadre professionistiche rossonere, zero punti. Gli Under 17 Nazionali vengono sconfitti per 1-0 in casa della Pro Sesto e restano al quartultimo posto in classifica. Fermi gli Under 16, gli Under 15 vengono travolti per 6-0 a Sesto San Giovanni dai pari età e l'ultimo posto è tutto loro.